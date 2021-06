https://it.sputniknews.com/20210601/berlino-parla-di-negoziati-duri-con-stati-uniti-per-allentamento-sanzioni-su-nord-stream-2-11548845.html

Berlino parla di negoziati "duri" con Stati Uniti per allentamento sanzioni su Nord Stream-2

La nave russa Fortuna ha continuato a costruire il gasdotto lungo gli oltre 1.200 chilometri nelle acque tedesche, nonostante la significativa pressione degli... 01.06.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha dichiarato oggi che i negoziati tra Germania e Stati Uniti sull'annullamento delle sanzioni relative a Nord Stream-2 saranno difficili, ma sono in corso. C'è ancora interesse a "trovare un percorso comune", ha aggiunto il ministro."Come sapete, sono in corso negoziati tra il governo tedesco e l'amministrazione di Washington, non solo abbiamo tenuto conto della decisione di Washington e dei commenti del presidente Biden su questo argomento, ma abbiamo anche sottolineato che abbiamo interesse a trovare un percorso comune", ha affermato il capo della diplomazia di Berlino.Secondo Maas, che ha parlato con i giornalisti prima di un incontro con i suoi omologhi degli altri Stati membri della Nato a Washington, i colloqui avevano lo scopo di trovare una soluzione al problema di Nord Stream-2. Maas ha assicurato di essere focalizzato sul dialogo per la questione.Sanzioni Usa su Nord Stream-2A maggio, gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera 13 navi russe coinvolte nella realizzazione del gasdotto Nord Stream-2 e tre società russe collegate al progetto. Le precedenti sanzioni di Washington hanno spinto la società svizzera Allseas a ritirarsi dal progetto, provocando un ritardo nei lavori di posa dei tubi.Il gasdotto, che dovrebbe fornire gas russo alla Germania, è completo al 95% circa, secondo le stime. Mentre la nave posatubi russa Akademik Tscherski sta attualmente effettuando lavori nelle acque danesi, la nave Fortuna ha continuato i suoi sforzi di costruzione nelle acque tedesche. Nonostante la pressione degli Stati Uniti, la Germania è stata irremovibile nel mantenere vivo il progetto. Mosca aveva precedentemente affermato che l'opposizione di Washington al progetto da 11 miliardi di dollari era puramente connessa a ragioni economiche e accusava gli Stati Uniti di mettere a rischio la concorrenza globale con la loro crociata contro Nord Stream-2.

