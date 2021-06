https://it.sputniknews.com/20210601/bassetti-insoddisfatto-non-basta-immunita-di-gregge-per-anziani-serve-copertura-100-11554523.html

Bassetti insoddisfatto: Non basta immunità di gregge per anziani, serve copertura 100%

La mascherina al ristorante mentre mangiamo? Una panzana, io non la metterò dice il virologo e poi se la prende con i vecchietti che hanno la 'sindrome di... 01.06.2021, Sputnik Italia

Non basta arrivare all’immunità di gregge sulla classe degli anziani, dice il professore Bassetti, serve arrivare al 100% della copertura, in particolare su categorie come quelle 60-69 anni che “adesso hanno la ‘sindrome di Superman’, almeno quelli che dicono no al vaccino.”E poi commentano, lui e la conduttrice Merlino, l’idea di dover tenere la mascherina anche a tavola quando si mangia e di abbassarla solo per mangiare.La conduttrice ha riferito che aveva accennato della cosa anche all’infettivologo Massimo Galli di Milano, e questi le aveva risposto che la cosa è “una pagliacciata”.

