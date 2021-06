https://it.sputniknews.com/20210601/appello-di-macron-per-preservare-i-santuari-cristiani-e-musulmani-nel-nagorno-karabakh-11553348.html

Appello di Macron per preservare i santuari cristiani e musulmani nel Nagorno-Karabakh

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invocato la tutela dell'eredità cristiana e musulmana nel Nagorno-Karabakh. 01.06.2021, Sputnik Italia

Il capo di Stato francese ha inoltre sottolineato la necessità di tutelare il patrimonio storico-culturale del Nagorno-Karabakh. Escalation e tregua nel Nagorno-KarabakhAlla fine del settembre 2020 nel Nagorno-Karabakh sono ripresi gli scontri di un conflitto di lungo termine, provocando vittime tra la popolazione civile. Le parti hanno fatto diversi tentativi per concludere una tregua, ma l'accordo trilaterale raggiunto la notte del 10 novembre si è rivelato risolutivo. Con la mediazione di Mosca, l'Azerbaigian e l'Armenia hanno deciso di cessare completamente il fuoco e procedere allo scambio dei prigionieri e dei caduti. Yerevan ha inoltre consegnato a Baku i distretti di Kelbajar, Lachin e Aghdam. In base agli accordi nella regione contesa sono state schierate forze di pace russe per assicurare il monitoraggio della tregua.

