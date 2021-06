https://it.sputniknews.com/20210601/afghanistan-offerta-di-protezione-asilo-a-chi-ha-collaborato-significa-che-torneranno-i-talebani-11549186.html

Afghanistan: Offerta di protezione asilo a chi ha collaborato significa che torneranno i talebani?

Afghanistan: Offerta di protezione asilo a chi ha collaborato significa che torneranno i talebani?

Dopo vent’anni di impegno militare contro i talebani, la coalizione lascia l’Afganistan. Vent’anni spesi bene? È stata una vittoria, adesso l’Afganistan può andare per conto suo liberato dal terrore degli integralisti verso finalmente una lunga strada di democrazia e prosperità grazie al sacrificio della missione occidentale?In memoria dei 53 italiani morti, 31 dei quali uccisi in agguati e vere e proprie azioni di guerra, e in generale per rispetto per le oltre 3.500 perdite della coalizione nel suo totale, per non parlare delle centinaia di migliaia di civili persi, verrebbe voglia di dire sì, è servito.Ma come spiegare la notizia di ieri, data dalla BBC, secondo la quale il segretario alla Difesa Ben Wallace, avrebbe approvato un'accelerazione del programma di ricollocazione e accoglienza nel Regno Unito di tutti coloro che hanno collaborato con l’esercito britannico in Afghanistan? È stato lo stesso Wallace implicitamente ad ammettere: “Con l'uscita delle potenze occidentali, la minaccia sta aumentando, compresi gli attacchi mirati dei talebani. Coloro che hanno lavorato per gli inglesi hanno sacrificato molto per prendersi cura di noi e ora è il momento di fare lo stesso".In altre parole – hanno lavorato per noi, hanno scommesso su di noi, si sono esposti, adesso ce ne andiamo, non li possiamo lasciare in mano alle rappresaglie quando torneranno i talebani.Di fatto un’ammissione di sconfitta. Per altro anche molto onesta e corretta dal punto di vista umano. Mettiamoci nei panni di un interprete afgano. Scelgo di stare dalla tua parte perché spero che veramente mi porterai democrazia e mi libererai dall’integralismo e da una mentalità da tagliagola, mi espongo, ci metto la faccia, tutti sanno che posizione ho preso e con chi ho lavorato, poi tu lasci perdere e te ne vai senza aver concluso nulla e mi lasci da solo in mezzo ai lupi?A proposito di lupi e a proposito di ammissioni impliciteAmmissioni implicite si fa per dire, ascoltate bene questo video con protagonista il 67mo Segretario di Stato USA Hillary Clinton durante l’Amministrazione Obama:Non lo so più di così. Altro che complottismo. Piuttosto, chissà se anche gli Stati Uniti offriranno cittadinanza e accoglienza a tutti gli afgani che in buona fede si sono sacrificati per aiutarli sul campo.Qui di seguito delle immagini dell’Afghanistan negli anni prima che arrivassero i mujaheddin sponsorizzati dall’Occidente per contrastare l’URSS, quelli di cui parla la Clinton, gli stessi che oggi si chiamano talebani per intenderci.

