Acqua in bocca!... ma meglio fredda o calda?

Bevuta in determinati momenti e a determinate temperature, i suoi effetti sul nostro corpo (e sulla nostra salute) sono diversi. 01.06.2021, Sputnik Italia

Come l'acqua di diverse temperature influenzi il corpo, e quale sia meglio scegliere, lo ha detto in un'intervista a Sputnik il Ph.D., dietologo, e assistente professore dell'Università Statale di San Pietroburgo Andrei Bobrovsky. Si ritiene che l'acqua a temperatura ambiente sia la più ottimale per bere, perché può essere consumata sempre, ha osservato il medico.Meglio non abusare dell'acqua fredda, specialmente durante i pasti, ha consigliato il medico. Altrimenti, ha avvertito, è molto probabile mangiare in eccesso, poiché le bevande fredde rallentano il processo di saziamento. Secondo il nutrizionista, questa funzione viene spesso utilizzata nei fast food, dove tali bevande sono attivamente offerte.Il nutrizionista ha notato che l'acqua fredda nella stagione calda non è sempre il miglior rimedio per dissetarsi. Il tè caldo e l'acqua calda nel caldo sono più efficaci, ha osservato Bobrovsky.Ha consigliato anche a coloro che vogliono ridurre il loro consumo di tè e caffè con zucchero di provare a sostituire queste bevande con semplice acqua calda. Secondo il nutrizionista, ha sperimentato egli stesso l'efficacia di questa tecnica.

