A Pisa un supercomputer che diagnostica il Parkinson

A Pisa un supercomputer che diagnostica il Parkinson

Grazie all'AI sarà possibile rinvenire gravi malattie neurodegenerative nelle loro prime fasi, permettendo cure efficaci di controllo e prevenzione. 01.06.2021, Sputnik Italia

Il dispositivo è stato inaugurato alla sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il nuovo 'super computer' è in grado di diagnosticare malattie cerebrali, come il Parkinson, in fase precoce grazie all'analisi di immagini mediche tramite l'intelligenza artificiale. "La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa che colpisce molte persone nel mondo: non sempre si riesce a diagnosticarla in modo precoce, mentre sarebbe molto utile farlo per impedire il decorso degenerativo della malattia. Un intervento pre-clinico permetterebbe [...] di rallentare la progressione della malattia", ha spiegato Pietro Bertolaccini, direttore della Medicina nucleare di Massa, citato da ANSA.Lo stesso dispositivo è anche in grado di analizzare polmoniti virali Covid, e potrebbe essere usato in futuro anche per varie lesioni tumorali, grazie a moderni algoritmi di intelligenza artificiale.

