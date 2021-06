https://it.sputniknews.com/20210601/4-persone-al-tavolo-in-bar-e-ristoranti-arriva-la-precisazione-del-ministero-della-salute-11550472.html

4 persone al tavolo in bar e ristoranti, arriva la precisazione del Ministero della Salute

4 persone al tavolo in bar e ristoranti, arriva la precisazione del Ministero della Salute

Una precisazione emanata d'urgenza dal dicastero del ministro Speranza chiarisce quante persone possono stare sedute al tavolo delle attività ristorative. 01.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-01T15:27+0200

2021-06-01T15:27+0200

2021-06-01T15:27+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10249847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f6da8b394d1448c3375a94226a614ef.jpg

Sul limite delle 4 persone sedute al tavolo di bar e ristoranti non si deroga, arriva la precisazione del Ministero della Salute che allontana ogni speranza: il limite alle 4 persone per tavolino resta sia a pranzo che a cena.Quest’oggi, intanto, nelle zone gialle i bar, i ristoranti, le pizzerie e i pub hanno potuto riaprire le sale interne al pubblico a qualsiasi ora del giorno e anche alla sera.Mentre nelle Regioni in zona bianca tale possibilità è scattata già da ieri, lunedì 31 maggio. In Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, i locali della ristorazione hanno riaperto le sale al chiuso ai clienti per un ritorno graduale alla nuova normalità.Cosa stabilisce il Ministero della SaluteCon la nota il Ministero della Salute stabilisce che al limite delle 4 persone non si deroga poiché la misura non è stata abolita dal nuovo piano di riaperture come erroneamente si era ipotizzato nelle ultime ore.Se i commensali sono tutti conviventi, in quel caso si potrà derogare al limite: ad esempio famiglia composta da 2 genitori più 4 figli.Il Ministero della Salute precisa con la nota che tale vincolo è valido anche per la zona bianca e non solo per le Regioni in zona gialla.Le norme che non sono cambiate, includono anche il distanziamento tra i tavoli e l’obbligo di indossare la mascherina quando ci si alza dal tavolo, mentre è consigliata ma non obbligatoria indossarla al tavolo tra una portata e l’altra.In zona bianca non ci sono più limiti di orarioMentre per l’abolizione del coprifuoco in zona gialla (23 - 5 del mattino) bisognerà attendere ancora un po’, le Regioni ricadenti in zona bianca hanno già fatto a meno del coprifuoco notturno.Nei bar, infine, si può tornare a sorseggiare il caffè al banco rispettando la norma di un metro di distanza: in zona bianca e gialla.

https://it.sputniknews.com/20210601/per-locatelli-la-fascia-12-15-anni-va-vaccinata-prima-del-ritorno-a-scuola-a-settembre-11545736.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia