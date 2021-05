https://it.sputniknews.com/20210531/xiaomi-promette-di-caricare-completamente-le-batterie-dei-suoi-cellulari-in-8-minuti---video-11539333.html

Xiaomi promette di caricare completamente le batterie dei suoi cellulari in 8 minuti - Video

L'azienda cinese Xiaomi ha mostrato in un video il suo sistema HyperCharge, in grado di caricare la batteria di un Mi 11 Pro modificato in 8 minuti. Si tratta... 31.05.2021, Sputnik Italia

Nel video pubblicato dall'azienda è stato messo alla prova il nuovo sistema, che riesce a caricare una batteria da 4.000mAh a 200 watt con cavo e a 120 in modalità wireless. Il dispositivo raggiunge con cavo il 10% di batteria in soli 44 secondi, il 50% in 3 minuti e il 100% in 8; il wireless ci mette un po' di più: raggiunge il 50% in 7 minuti e il 100% in 15 minuti.Tuttavia l'azienda non rende noto se la possibilità di caricare la batteria a tale velocità influisca sulla sua salute e se farlo sia controproducente. Xiaomi ha introdotto fino a 34 livelli di protezione per garantire la sicurezza della batteria durante la ricarica a 120W.

