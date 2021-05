https://it.sputniknews.com/20210531/virus-clinicamente-morto-un-anno-dopo-zangrillo-non-si-rimangia-nulla-11530406.html

"Virus clinicamente morto": un anno dopo Zangrillo non si rimangia nulla

Il primario del reparto di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano vede analogie tra il miglioramento della situazione epidemiologica attuale e quello... 31.05.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/915/23/9152383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84fcf646e929983cda4061f16dcb3ec4.jpg

Il professor Alberto Zangrillo ad un anno di distanza dal suo commento diventato virale sul "virus che non esiste più dal punto di vista clinico" è tornato a parlare a L'aria che tira, difendendo la posizione assunta in passato.Dopo ha fatto un confronto tra la situazione epidemiologica attuale e quella di un anno fa a fine primavera, rilevando un grande vantaggio di cui possiamo disporre ora.Zangrillo ha poi criticato il modo in cui è stata monitorata la situazione epidemiologica in Italia, in particolare sul conteggio delle vittime.Relativamente all'uso della mascherina, Zangrillo ha fatto appello al buon senso, condividendo sostanzialmente la posizione dell'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti.Infine Zangrillo non si è lasciato andare a previsioni sul breve, chiedendo tuttavia di "sviluppare strumenti" e non "chiuderci nel fortino", auspicando inoltre dialogo e collaborazione tra i medici di base e i dottori negli ospedali.In precedenza il virologo Andrea Crisanti si era espresso contro le riaperture ed aveva invitato a mantenere alta l'allerta, sostenendo che la pandemia non era finita.

