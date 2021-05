https://it.sputniknews.com/20210531/vaccinazione-covid-asp-di-ragusa-sospende-30-dipendenti-per-rifiuto-del-vaccino-11520901.html

Vaccinazione Covid, Asp di Ragusa sospende 30 dipendenti per rifiuto del vaccino

Vaccinazione Covid, Asp di Ragusa sospende 30 dipendenti per rifiuto del vaccino

Effetto immediato del provvedimento del decreto legge sull'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, i dipendenti sono stati sospesi dal servizio. 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T09:01+0200

2021-05-31T09:01+0200

2021-05-31T09:01+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

sanità

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/9689286_0:74:1760:1064_1920x0_80_0_0_b77ec9f86a4b278e8f507523ca998015.jpg

Sono circa 30 gli operatori sanitari dell'Asp di Ragusa sospesi dal servizio in seguito al loro rifiuto di ricevere la vaccinazione anti-Covid, come riporta TGCOM24.La nuova normativa del decreto legge di aprile (valido fino al 31 dicembre) prevede infatti l'obbligo per i dipendenti della sfera sanitaria, quindi medici, infermieri e operatori socio-sanitari, di vaccinarsi contro il coronavirus per poter prestare servizio, a fronte della tutela dei pazienti e della prevenzione al contagio.L'Asp di Ragusa aveva intimato i propri operatori non vaccinati a provvedere entro 5 giorni dalla segnalazione, allo scadere dei quali si sarebbero attuate le norme del decreto legge.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, sanità, italia