USA, agente dell'FBI in pensione raggira una donna rubandole 800 mila dollari

Secondo le autorità federali, un ex agente dell'FBI ha truffato una donna del Texas per oltre 800 mila dollari dopo averla convinta che era in "libertà...

Il 62enne William Roy Stone Jr. è stato incriminato questa settimana per sette capi di imputazione: frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, falsa rappresentazione di un ufficiale federale, false dichiarazioni alle forze dell'ordine e transazioni monetarie su beni derivanti da attività illecite. Lo riporta il sito 'Dallas News'.L'agente in pensione le ha quindi imposto di fornirgli un elenco dei suoi beni, pagare le sue spese mentre lui la sorvegliava e tenere il periodo di prova segreto a tutti gli altri, paventandole la possibilità di perdere la custodia dei suoi figli ed essere incarcerata qualora non avesse rispettato i termini. Nel corso di quasi quattro anni l'ex agente ha estorto alla donna oltre 800 mila dollari, usati per acquistare - tra le altre cose - un pick-up Toyota del 2017, una berlina Mercedes del 2016 e una casa con quattro camere da letto a Colleyville, città in cui risiede. Stone ha fatto la sua prima comparizione in tribunale venerdì, dichiarandosi non colpevole per tutti gli 11 capi di imputazione.Se condannato per tutte le accuse, rischia una pena detentiva fino a 178 anni.

