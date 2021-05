Una emoticon per il vino rosé e il Chiaretto di Bardolino

https://it.sputniknews.com/20210531/una-emoticon-per-il-vino-rose-e-il-chiaretto-di-bardolino-11531451.html

Un emoji per aiutare l'affermazione dei vini rosati nel mondo, questa l'iniziativa del Consorzio di tutela del Chiaretto di Bardolino. 31.05.2021, Sputnik Italia

Il Consorzio di tutela del Chiaretto di Bardolino, un vino rosé, crede che questa tipologia di vini sia emarginata dal mondo degli emoji e per questo ha proposto all’Unicode Consortium, l’ente che si occupa di istituire nuovi emoticon, di coniarne uno che rappresenti il vino rosé.Per questo hanno presentato una vera e propria petizione a sostegno della loro iniziativa:“Se scriviamo di vino agli amici su WhatsApp, su Instagram, su Facebook, possiamo usare le raffigurazioni di un calice di rosso, di due flûte o di una bottiglia di spumante, ma manca totalmente la rappresentazione del vino rosa. Si tratta di un retaggio di quella emarginazione che il mondo del rosé ha patito per decenni e che continua a sussistere nonostante il vino rosa sia da qualche anno il vero nuovo grande fenomeno di tendenza a livello mondiale, con crescite astronomiche negli Stati Uniti, ma anche qui in Italia, dove il Chiaretto di Bardolino, coi suoi 10 milioni di bottiglie, è leader produttivo”, ha affermato Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio del Chiaretto e del Bardolino, come riportato da Askanews.Dal 21 giugno vi sarà anche una raccolta firme supportato sui social dall’hashtag #oggirosa. Il 21 giugno coincide con la giornata dedicata ai vini rosati italiani e chi vorrà, è invitato a firmare.Basterà una raccolta di firme?Com’è possibile riscontrare sul sito dell’Unicode, gli emoji si possono anche adottare. Il Consorzio sponsorizza, anzi, l’adozione degli emoji da parte di sponsor.Forse questa soluzione potrebbe abbreviare i tempi di adozione dell’emoji dedicato ai vini rosati.

