Un piccolo oggetto perfora un braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale

Un braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale è stato trafitto dall'impatto di un piccolo oggetto, che ha attraversato il rivestimento finale... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T22:59+0200

scienza e tech

Il pezzo di detriti spaziali ha colpito il Canadarm2, noto anche come Space Station Remote Manipulator System, costruito dall'agenzia spaziale canadese per assistere nelle manovre fuori dalla stazione e dalla lunghezza di circa 18 metri. La NASA lo ha scoperto durante una revisione di routine il 12 maggio. Benché danneggiato, lo strumento funziona senza problemi, poiché è stato perforato solo il rivestimento. Sul suo sito web, l'Agenzia spaziale canadese spiega di monitorare più di 23.000 oggetti uguali o più grandi di una pallina da tennis 24 ore al giorno al fine di evitare possibili impatti come questo, anche se questa volta l'oggetto è passato inosservato a causa delle sue piccole dimensioni. I canadesi e la NASA sono riusciti a ottenere le immagini dettagliate dell'area e valutare l'impatto.

2021

