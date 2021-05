https://it.sputniknews.com/20210531/un-libro-sul-deep-state-vi-spiego-cose-e-come-agisce-il-prepotere-11537476.html

Un libro sul 'deep state': "Vi spiego cos'è e come agisce il prepotere"

Sputnik Italia ha intervistato Flaminia Camilletti, giornalista e autrice de Il prepotere, le forme del deep state italiano (Eclettica Edizioni): "Dalla rete alle nomine, ecco chi sono gli attori che influenzano la politica nel nostro Paese".

Più volte tirato in ballo dall’ex presidente americano Donald Trump durante il suo mandato, protagonista di serie tv e di fantasiose teorie complottiste. Ma cos’è davvero il “deep state”, lo Stato profondo o governo ombra, accusato di influenzare i processi politici ed economici delle nazioni? A cercare di dare una risposta a questa ed altre domande è Flaminia Camilletti, giornalista con una laurea in Relazioni Internazionali alla Luiss e un master in giornalismo economico alla Business School de il Sole 24 Ore, che con Eclettica Edizioni ha dato alle stampe il suo primo libro, Il prepotere, le forme del deep state italiano. A curare la prefazione del volume è stata Camilla Conti, giornalista de La Verità, mentre la postfazione è stata scritta dal capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.— Qual è davvero il confine tra realtà e complotto?— Chi è che fa parte della “rete”?— Tutti possono essere attori del deep state, dal funzionario comunale, ai dirigenti d’azienda fino ai vertici di Bruxelles. Il deep state non è un’organizzazione criminale con un apparato organizzato, ma muta continuamente. Il gioco del potere, o del prepotere, si svolge sulla scacchiera delle nomine. Solo che non è la politica a condurlo. Sono i nominati - o chi per loro - a piazzare i politici per manovrarli in Parlamento e in Consiglio dei ministri. È così che opera il deep state. — Succede anche nel nostro Paese?— C’è un deep state che influenza le scelte anche dell’attuale governo Draghi?— Beh, ad ognuno il suo turno. Draghi con Jean-Claude Trichet influenzarono le politiche del governo Berlusconi con Tremonti. Oggi gli Eurobond proposti dal professore vengono riproposti da Draghi. È tutto in continua mutazione. Vediamo se l’attuale premier sarà in grado di contrastare queste forze.— C’è qualche esempio pratico di come il deep state agisce? — L'obiettivo del suo libro è cercare di capire cosa non ha funzionato nel sistema Italia negli ultimi anni, qual è la risposta che si è data?— Sono molte le cose che non hanno funzionato e che tutt’ora non funzionano. Non potremo definirci una nazione seria fino a che non metteremo fine alla pratica delle porte girevoli tra pubblico, privato e politica. L’Italia deve tornare a investire sui propri asset senza cedere sovranità strategiche. E possibilmente non nel modo in cui è stato fatto, ad esempio, con Alitalia.

