https://it.sputniknews.com/20210531/tempio-romano-di-2000-anni-rinvenuto-ad-ascalona--e-il-piu-grande-in-israele---foto-11533816.html

Tempio romano di 2.000 anni rinvenuto ad Ascalona – è il più grande in Israele - Foto

Tempio romano di 2.000 anni rinvenuto ad Ascalona – è il più grande in Israele - Foto

I resti di un magnifico tempio romano, il più grande in Israele, sono stati scoperti ad Ascalona (Ashkelon), poco a nord della Striscia di Gaza, in uno scavo... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T21:57+0200

2021-05-31T21:57+0200

2021-05-31T22:52+0200

archeologia

storia

israele

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531878_0:200:1200:875_1920x0_80_0_0_4785f6f9e2837cad73397608bf7c2539.jpg

Per la verità, la struttura, situata a pochi metri dalle rive del mare, era stata scoperta negli anni ’20 dall'archeologo britannico John Garstang che guidò una spedizione per conto del Palestinian Exploration Fund, ma poi coprì i resti scoperti per continuare a preservarli, ha spiegato la dott.ssa Rachel Bar Nathan, diretttrice degli scavi dell'IAA insieme a Saar Ganor e Federico Kobryn.L'area non era poi stata più trattata per quasi un secolo, fino quando dei lavori erano ripresi tra il 2008-2012 e poi nel 2016-2018, quando l'Ente per la Natura e i Parchi ha deciso di valorizzare la zona e recuperare il prezioso bene archeologico.Durante i lavori è stato scoperto anche un piccolo teatro, un odeon, poco lontano dal tempio.L’edificio pubblico era suddiviso in tre sezioni, una sala principale e due parti laterali. Secondo gli archeologi, la sala principale era circondata da massicce colonne di marmo alte fino a 13 metri e ornata di capitelli elaborati, con ricchi adorni e in alcuni casi un'aquila, simbolo romano. Il regno di ErodeNominato dai romani re di Giudea nella seconda metà del I secolo a.C., Erode il Grande, noto ai cristiani per la descrizione che ne fa Matteo nel suo Vangelo e per la ‘Strage degli Innocenti’, storicamente fu effettivamente un tiranno sanguinario. Tuttavia, forse proprio per soddisfare la propria megalomania, fu anche un grande costruttore.A Gerusalemme fece costruire un ippodromo, un anfiteatro e, soprattutto fu l’artefice della terza ricostruzione del Tempio, nonostante non fosse di religione ebraica.Palazzi, fortezze, ricostruzione di città in rovina, centri portuali e, appunto templi e arene, non solo in tutta la Giudea, che egli amministrava per conto di Roma, ma anche in altre città al di fuori di questa.Sono state trovate, oltre a preziose monete dell'epoca, anche diverse sculture in marmo massiccio dell'era di Severo, alcune delle quali raffiguranti divinità pagane, tra cui Iside – un’altra divinità egizia chiamata Tyche, la dea della fortuna della città - e Nike, la dea della vittoria.Un terremoto distrusse Ascalona e il tempio nel 363 d.C., quando era già stato trasformato in basilica romana. I suoi resti sarebbero stati poi riutilizzati nei periodi abbaside e fatimide - VIII-XII secolo d.C. - per costruire installazioni produttive nell'area.Un'operazione per preservare e restaurare il complesso, compresi la basilica e il teatro, è attualmente in corso da parte dell'IAA.

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologia, storia, israele, mondo