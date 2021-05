https://it.sputniknews.com/20210531/sul-mar-baltico-bombardiere-americano-b-52-scortato-da-caccia-russo-su-27-11538336.html

Sul Mar Baltico bombardiere americano B-52 scortato da caccia russo Su-27

Il caccia Su-27 è stato fatto decollare per scortare il bombardiere B-52H dell'aviazione statunitense sul Mar Baltico, secondo il Centro di controllo della...

Si segnala che mercoledì i dispositivi di controllo dello spazio aereo russo hanno rilevato un obiettivo aereo in avvicinato al confine della Federazione Russa sulle acque internazionali del Mar Baltico. Il pilota del Su-27 ha identificato l'obiettivo aereo come il bombardiere strategico B-52H dell'aviazione militare americana. Ha scortato il velivolo sul Mar Baltico, dopo che l'aereo militare statunitense ha virato allontanandosi dal confine, il caccia è tornato alla base. Aerei militari Nato a ridosso dei confini russiLa scorsa estate il numero di intercettazioni di aerei militari stranieri vicino il confine russo è aumentato in modo significativo. Allora quasi ogni giorno le forze armate russe sono state costrette a far decollare caccia per "identificare" gli aerei da ricognizione stranieri, principalmente sul Mar Nero. Successivamente sia nel Mar Baltico a nord sia nel Mar Nero a sud sovente vengono segnalati aerei militari stranieri in prossimità del confine russo.

