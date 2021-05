https://it.sputniknews.com/20210531/sui-diritti-umani-biden-intenzionato-a-far-pressione-su-putin-nel-vertice-di-ginevra-11529085.html

Sui diritti umani Biden intenzionato a far pressione su Putin nel vertice di Ginevra

Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Joe Biden si incontreranno di persona a Ginevra il 16 giugno per concentrarsi sulle questioni più... 31.05.2021, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di voler affrontare la questione dei diritti umani con il capo di Stato russo Vladimir Putin al prossimo vertice previsto il 16 giugno. Annunciando in precedenza l'incontro, la Casa Bianca aveva riferito che i due leader si sarebbero concentrati su una serie di questioni nel tentativo di ripristinare "prevedibilità e stabilità" nelle relazioni Washington-Mosca.Il Cremlino si aspetta che Putin e Biden discuteranno questioni come la stabilità strategica e le stesse relazioni USA-Russia ai prossimi colloqui di Ginevra. La Casa Bianca ha affermato che l'Ucraina, la Bielorussia, il trattato New START e l'Iran sarebbero stati inseriti sul tavolo della discussione.Il 26 gennaio, poco dopo l'insediamento di Joe Biden, i due leader avevano avuto una breve conversazione telefonica. Durante i colloqui, hanno raggiunto un accordo sul trattato New START, che è stato prorogato a febbraio per cinque anni e ora dovrebbe concludersi nel febbraio 2026.Il trattato è l'unico accordo sul controllo degli armamenti rimasto ancora in vigore tra le due potenze nucleari. All'inizio di questo mese il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha elogiato l'approccio costruttivo del segretario di Stato americano Antony Blinken al loro primo incontro di persona a margine del 12° incontro ministeriale del Consiglio artico a Reykjavik, in Islanda, questo mese.Lavrov ha sottolineato che la Russia e gli Stati Uniti, essendo le due maggiori potenze nucleari, hanno una responsabilità speciale per il mantenimento della stabilità strategica e della sicurezza internazionale.

