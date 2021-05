https://it.sputniknews.com/20210531/spionaggio-norvegia-e-svezia-chiedono-risposte-alla-danimarca-sugli-aiuti-alla-nsa-11524459.html

Spionaggio, Norvegia e Svezia chiedono risposte alla Danimarca sugli aiuti alla NSA

Spionaggio, Norvegia e Svezia chiedono risposte alla Danimarca sugli aiuti alla NSA

Mentre il ministro della Difesa danese Trine Bramsen ha ribadito che le intercettazioni degli alleati sono "inaccettabili", ricercatori e analisti hanno messo... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T12:34+0200

2021-05-31T12:34+0200

2021-05-31T12:34+0200

spionaggio americano

intercettazioni

nsa

danimarca

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/61/77/617734_0:323:5682:3519_1920x0_80_0_0_c0468c08bd2a55d52dd3f824ee51ebbb.jpg

I governi di Norvegia e Svezia hanno chiesto spiegazioni a Copenaghen in seguito alle rivelazioni sul ruolo del servizio di intelligence della Difesa nello spionaggio contro i vicini della Danimarca. Lo scorso fine settimana, Danish Radio ha rivelato che il servizio di intelligence per la Difesa danese aveva fornito alla NSA dei servizi segreti statunitensi l'accesso per spiare i principali politici e funzionari svedesi e norvegesi, tra altri. "Prendiamo sul serio le accuse", ha detto il suo omologo norvegese Frank Bakke-Jensen all'emittente nazionale NRK.Entrambi i ministri della Difesa hanno sottolineato che il loro collega danese Trine Bramsen non li aveva informati sullo spionaggio della NSA contro i vicini danesi. "Non abbiamo avuto modo di sapere nulla di concreto sul caso", si è lamentato Frank Bakke-Jensen. Inoltre, il ministero della Difesa svedese ha contattato ufficialmente Francia e Germania, dove anche politici e funzionari di alto livello sono stati oggetto di spionaggio da parte della NSA in collaborazione con l'intelligence danese, secondo Danish Radio. Anche gli Stati Uniti sono stati contattati in merito al caso.Il ministro degli Esteri francese per gli Affari europei, Clement Beaune, ha definito molto seria la possibile campagna di spionaggio statunitense contro i politici europei e ha chiesto un'ulteriore verifica delle informazioni. "Questo fatto potenziale è molto grave. È necessario verificarlo", ha riferito Beaune alla stazione radio France Info.Il ministro della Difesa danese Trine Bramsen ha detto che il governo non può fare speculazioni su questioni di intelligence, ma ha sottolineato che considera "inaccettabili" le intercettazioni sistematiche di stretti alleati. Il ricercatore di intelligence e professore associato Thomas Wegener Friis dell'Università della Danimarca meridionale ha definito uno "scandalo di intelligence" il fatto che la Danimarca apparentemente abbia fornito a uno dei suoi alleati l'accesso per spiare gli altri suoi alleati. Il professore e ricercatore nelle relazioni di alleanza Jens Ringsmose dell'Università della Danimarca meridionale ha descritto il caso come "molto precario" per il governo danese. Per sottolineare l'urgenza della situazione, Ringsmose ha paragonato la Danimarca a un "pidocchio premuto tra due dita". La rivelazione ha anche provocato la reazione dell'informatore Edward Snowden, che ha messo in guardia contro gli sforzi di spionaggio dell'NSA. "Se solo ci fosse stato qualche motivo per indagare su questo molti anni fa. Perché nessuno ci ha avvertiti...", ha scritto su Twitter Snowden ironicamente in danese.Il rapporto della radio danese ha rivelato che la NSA aveva utilizzato l'accesso ai cavi internet danesi per spiare, tra gli altri, la cancelliera tedesca Angela Merkel e altri politici tedeschi di alto livello, nonché alti politici e funzionari in Norvegia, Svezia e Francia.

https://it.sputniknews.com/20210531/intelligence-danese-ha-aiutato-la-nsa-statunitense-a-spiare-i-leader-europei---sddeutsche-zeitung-11519282.html

danimarca

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spionaggio americano, intercettazioni, nsa, danimarca, europa