Spionaggio, Germania non commenta su continuata cooperazione con intel danese

DR (l'emittente statale danese) ha affermato questo fine settimana che i servizi di intelligence della Difesa danesi hanno segretamente collaborato con... 31.05.2021, Sputnik Italia

Il gabinetto tedesco non è pronto a confermare se continuerà a cooperare con le agenzie di intelligence danesi in seguito alle recenti notizie sullo spionaggio in corso contro i politici dell'UE. L'emittente statale danese DR ha riferito in precedenza che l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale americana aveva collaborato con il servizio di intelligence per la Difesa danese per spiare i principali politici svedesi, tedeschi e norvegesi dal 2012 al 2014, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel e l'allora ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier. Un'indagine mediatica condotta dalle emittenti tedesche NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung ha svelato un'accusa simile contro l'agenzia di spionaggio danese.Il ministro della Difesa danese Trine Bramsen ha detto che Copenaghen non commenterà "speculazioni mediatiche" su presunto spionaggio. Le accuse risalgono al 2013...Nel 2013, l'informatore statunitense Edward Snowden trapelò ai media dettagli sulla massiccia campagna di sorveglianza dell'intelligence statunitense che prese di mira i politici dell'UE, tra i quali anche Angela Merkel. La campagna di spionaggio, che sarebbe stata condotta intercettando il telefono della cancelliera, era in corso da anni, dissero all'epoca i media. La Casa Bianca non negò propriamente le accuse quando comparvero per la prima volta. Tuttavia, l'indagine tedesca sulla questione non portò ad alcuna azione legale.La DR ha riferito che le conclusioni hanno seguito interviste con nove fonti che hanno affermato di avere accesso a informazioni classificate del servizio di intelligence danese. Dopo che i nuovi dettagli sulle affermazioni di spionaggio sono stati pubblicati dai media domenica, Snowden ha continuato accusando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden di esser stato "profondamente coinvolto in questo scandalo".Reazioni dell'UE al rapporto sullo spionaggioIn seguito alle notizie dei media, il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist ha chiesto di "essere pienamente informato su questioni riguardanti cittadini, imprese e interessi svedesi". Il ministero della Difesa svedese ha contattato ufficialmente Francia e Germania, dove si dice che anche politici e funzionari di alto livello siano stati presi di mira dai presunti sforzi di spionaggio della NSA, così come anche gli Stati Uniti per un chiarimento.Jens Holm, membro del parlamento svedese del partito della sinistra, ha chiesto che siano resi noti i nomi dei politici che sarebbero stati spiati dalla NSA: Nel frattempo, il ministro della Difesa norvegese, Frank Bakke-Jensen, ha detto che Oslo "prenderà sul serio le accuse". Anche Peer Steinbruck, ex ministro delle Finanze tedesco, e uno dei presunti obiettivi dello spionaggio degli Stati Uniti ha definito la situazione 'scandalosa'.

