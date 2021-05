https://it.sputniknews.com/20210531/sorvolata-lestonia-dal-bombardiere-strategico-b-52-dellaviazione-militare-usa-11534926.html

Sorvolata l'Estonia dal bombardiere strategico B-52 dell'aviazione militare Usa

Il bombardiere strategico B-52 delle forze aeree statunitensi ha sorvolato l'Estonia nella serata di oggi nell'ambito della missione Allied Sky, ha comunicato... 31.05.2021, Sputnik Italia

Il B-52 è decollato dalla base aerea di Moron in Spagna. Durante il volo sopra l'Europa, l'aereo ha fatto rifornimento in aria, è stato scortato dai caccia della Nato. Durante la giornata i bombardieri americani e gli aerei alleati sorvoleranno trenta Paesi della Nato in Europa e Nord America. Il secondo gruppo di bombardieri sorvolerà gli Stati Uniti e il Canada. Il B-52 è il più grande bombardiere delle forze aeree statunitensi, entrato in servizio per la prima volta nel 1955. L'attuale versione del velivolo è dotata di motori moderni, elettronica e nuove armi, comprese bombe tradizionali e guidate, mine e vari missili da crociera. Il B-52 può trasportare fino a 27,5 tonnellate di varie armi, è in grado di volare a una velocità prossima a quella del suono, fino a 1047 km/h, può volare fino a 16mila chilometri senza rifornimento e volare ad un'altitudine di 15 chilometri. Il peso massimo al decollo di un bombardiere è di 220 tonnellate.

