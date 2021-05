https://it.sputniknews.com/20210531/sondaggi-fratelli-ditalia-al-20-11540661.html

Sondaggi, Fratelli d'Italia al 20%

Sondaggi, Fratelli d'Italia al 20%

Continua l'ascesa del partito di Giorgia Meloni, che stacca il PD e mette la Lega nel mirino. 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T23:13+0200

2021-05-31T23:13+0200

2021-05-31T23:13+0200

italia

sondaggi

Continua inarrestabile l’ascesa di Fratelli d’Italia, che ad oggi guadagnerebbe il voto del 20% degli italiani.Lo rivela il sondaggio settimanale dell’istituto Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto rispetto alla settimana scorsa, stacca il PD in calo e tallona la Lega, che rimane il primo partito. Si era vociferato che, proprio per contrastare l'ascesa di Giorgia Meloni, Salvini avesse proposto un patto a Silvio Berlusconi per estrometterla. Eventualità smentita ieri dallo stesso leader della Lega.

2021

italia, sondaggi