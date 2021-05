https://it.sputniknews.com/20210531/scandalo-di-intelligence-merkel-spiata-con-laiuto-della-danimarca-11528564.html

Scandalo di intelligence: Merkel spiata con l'aiuto della Danimarca

Scandalo di intelligence: Merkel spiata con l'aiuto della Danimarca

I governi di Norvegia e Svezia hanno chiesto spiegazioni a Copenaghen in seguito alle rivelazioni sul ruolo del servizio di intelligence della Difesa nello... 31.05.2021, Sputnik Italia

Lo scorso fine settimana, Danish Radio ha rivelato che il servizio di intelligence per la Difesa danese aveva fornito alla NSA dei servizi segreti statunitensi l'accesso per spiare i principali politici e funzionari svedesi e norvegesi, tra altri."Chiediamo di essere pienamente informati su questioni riguardanti i cittadini, le imprese e gli interessi svedesi. E poi dobbiamo vedere come suona la risposta dal punto di vista politico in Danimarca", ha detto il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist.Inoltre, il ministero della Difesa svedese ha contattato ufficialmente Francia e Germania, dove anche politici e funzionari di alto livello sono stati oggetto di spionaggio da parte della NSA in collaborazione con l'intelligence danese, secondo Danish Radio. Anche gli Stati Uniti sono stati contattati in merito al caso."Il fatto che ci contattiamo e solleviamo queste domande è un modo per indicare che non siamo certamente soddisfatti della situazione", ha detto il ministro della Difesa svedese Hultqvist.

