https://it.sputniknews.com/20210531/rivista-americana-parla-dei-distruttori-di-citta-russi-11511694.html

Rivista americana parla dei "distruttori di città russi"

Rivista americana parla dei "distruttori di città russi"

L'analista militare Peter Suciu in un articolo per la rivista The National Interest ha parlato dei sottomarini russi del "Progetto 955 Borei". 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T06:49+0200

2021-05-31T06:49+0200

2021-05-31T06:49+0200

the national interest

sottomarini russi

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/529/16/5291677_0:59:1201:734_1920x0_80_0_0_8b57fce0d83453e2ab1afb9e6a69fca0.jpg

Il sottomarino nucleare modernizzato "Knyaz Oleg" inizierà i test in mare il mese prossimo. La costruzione è stata avviata nel 2014, ma per problemi con le forniture, i lavori hanno subito ritardi. Nel luglio 2020 il sottomarino è stato messo in acqua. Si presumeva che sarebbe entrato in servizio per il giorno della Marina, tuttavia, secondo l'analista, è difficile che si concretizzi. Suciu ha ricordato che "Knyaz Oleg" non è il primo sottomarino del progetto aggiornato 955A "Borey-A". Un altro sottomarino a propulsione nucleare, "Knyaz Vladimir" della stessa classe, è stato consegnato alle forze navali russe lo scorso giugno. Questo sottomarino strategico appartiene alla quarta generazione di sottomarini a propulsione nucleare costruiti per la Marina russa. Il loro obiettivo principale è la distruzione delle città nemiche, anche in caso di annientamento di altre forze nucleari, ha osservato l'esperto. Oggi, la Russia gestisce un totale di quattro sottomarini Project 955 Borey / 955A Borey-A e altri tre sottomarini di questo tipo sono in varie fasi di costruzione. Ognuno di loro ha 16 missili balistici intercontinentali Bulava nel proprio arsenale. In precedenza, Vladimir Pospelov, membro del consiglio della Commissione militare-industriale aveva detto a Sputnik che i vettori strategici di missili nucleari dei progetti Borey e Borei-A stanno ora sostituendo i sottomarini del Progetto 667, che hanno subito un numero record di aggiornamenti. I primi sottomarini (Progetto 667A) furono sviluppati negli anni '60. Sono diventati la base per progetti modernizzati: 667B, 667BD, 667BDR e 667BDRM. Gli ultimi due sottomarini sono ancora in servizio nelle flotte del Nord e del Pacifico. In ogni fase della modernizzazione, i sottomarini hanno ricevuto un nuovo sistema missilistico, la portata massima e il peso dei missili sono aumentati. Nel 1998, lo stesso sottomarino nucleare ha effettuato il primo lancio di razzi vettori commerciali al mondo da sott'acqua. Nell'occasione vennero messi in orbita due microsatelliti universitari tedeschi.

https://it.sputniknews.com/20210514/analista-statunitense-parla-del-sottomarino-russo-piu-pericoloso-10547774.html

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the national interest, sottomarini russi, usa, russia