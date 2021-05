https://it.sputniknews.com/20210531/riviera-romagnola-e-pronta-ai-turisti-11526607.html

Riviera romagnola è pronta ai turisti

Il cosiddetto e tanto pubblicizzato “green pass”, nato per la libertà di viaggiare, di fatto non piace molto agli albergatori. È una ennesima restrizione, che mette in difficolta i turisti, soprattutto stranieri. E poi il coprifuoco (con la speranza che verrà presto abolito), i ristoranti solo all’aperto (anche questo divieto a breve cadrà) … e anche la paura dopo più di un anno di pandemia, non aiutano a prendere qualche giorno di vacanza.Peccato, perché in questo periodo, quando non è ancora così caldo e la gente è poca, si sente di più profumo di mare, mescolato con i profumi dei fiori di primavera, tanti alberghi, di tre o quattro stelle, offrono una stanza matrimoniale con colazione a buffet inclusa a 30-40 euro. Buon cibo e simpatia inclusi.Ma al momento sulla spiaggia si vedono quasi solo persone che passeggiano con i loro cani, chi corre o fa ginnastica in riva al mare. Le distanze tra gli ombrelloni sono grandi (almeno doppie rispetto a due anni fa), ovunque ci sono avvisi sul rispetto delle regole anti covid.Mente nella vicina Repubblica di San Marino è iniziata la vita normale. Gli alberghi iniziano riempirsi, anche perché San Marino ha lanciato il turismo vaccinale. Unica condizione: l’obbligo di soggiornare tre notti in una struttura alberghiera di San Marino, sia per la prima dose del vaccino Sputnik V, che per la seconda dose dopo 21 giorni.Inoltre esiste un altro programma per i turisti. “Paghi una notte, prendi tre”. Il turista paga una notte, l’altra la offre l’albergo e la terza lo Stato (turismo vaccinale escluso). Per una o per altra ragione, alcune strutture alberghiere di San Marino sono piene fino ad agosto.

