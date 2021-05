https://it.sputniknews.com/20210531/pur-di-ottenere-il-reddito-di-cittadinanza-evadono-dai-domiciliari-decine-le-denunce-11533290.html

Pur di ottenere il Reddito di cittadinanza evadono dai domiciliari. Decine le denunce

Il richiamo del Reddito di cittadinanza è più forte anche della pena detentiva ai domiciliari, così numerosi pregiudicati hanno presentato la domanda per... 31.05.2021, Sputnik Italia

reddito di cittadinanza

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11194335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f41bbdd869918a2c9c88bfbdf344e8f7.jpg

Cosa non si fa per ottenere il Reddito di cittadinanza? Secondo le indagini condotte dagli inquirenti, si evade anche dai domiciliari per andare a presentare una domanda impresentabile da parte di una persona che sconta una pena.L’inps di Afragola in provincia di Napoli, ad esempio, ha quantificato il danno ricevuto in 2,5 milioni di euro.E se a Napoli sono principalmente persone destinatarie di provvedimenti giudiziari, a richiedere il Reddito di cittadinanza, a Vicenza lo ha fatto il legale rappresentante di una azienda che è anche intestatario di due immobili. E poi due persone titolari di ditte individuali ma residenti in un campo nomadi. Qui le cifre sottratte alle casse dello Stato sono 159.997 euro.Tra gli indebiti percettori, anche persone che avevano omesso di aver vinto grandi somme di denaro.

2021

Notiziario

reddito di cittadinanza