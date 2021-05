https://it.sputniknews.com/20210531/premier-libico-dbeibah-chiede-aiuto-allitalia-abbiamo-bisogno-anche-di-voi-11526972.html

Premier libico Dbeibah chiede aiuto all’Italia: abbiamo bisogno anche di voi

Premier libico Dbeibah chiede aiuto all’Italia: abbiamo bisogno anche di voi

Il premier libico in Italia per chiedere l'aiuto delle imprese italiane nell'opera di ricostruzione del Paese, a partire da scuole, case e infrastrutture. 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T13:47+0200

2021-05-31T13:47+0200

2021-05-31T13:47+0200

libia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11527199_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_b2a483889002d59a817467fe4ee4f384.jpg

Il premier della Libia, Abdul Hamid Dbeibah, partecipa a Roma al business forum ‘La nuova Libia si presenta alle imprese italiane’, e nel suo intervento afferma che quello trascorso “è stato un decennio duro e abbiamo bisogno del sostegno di tutti i Paesi, non solo dell'Italia, anche se l'Italia è un partner, un paese fratello”, ha affermato come riporta il quotidiano La Stampa.Quindi ricorda il ruolo strategico dell’Eni che è “tra i nostri partner più grandi per il petrolio”, afferma Dbeibah, ma il discorso investe anche le infrastrutture dove “il rapporto con l'Italia è molto forte e ci dispiace che lo scambio commerciale si sia abbassato, il nostro obiettivo è incrementarlo”, promette.La partenza dei migranti dalla LibiaIl premier Dbeibah ha ringraziato l’Italia per l’aiuto fornito nella lotta all’immigrazione illegale, ed ha ringraziato anche l’Unione Europea per il suo supporto.Ed infine un grazie all’Italia per aver mantenuto aperta l’ambasciata a Tripoli e il consolato a Tobruk, a cui presto si aggiungerà la riapertura del consolato a Bengasi. “E questo è un punto positivo per l’Italia, che va apprezzato altamente”, afferma ancora il premier libico Dbeibah. Le imprese italiane al business forumAl business forum con la Libia partecipano tra le altre l’Eni, Saipem, Terna, Ansaldo Energia, Leonardo, WeBuild, Enav, Cnh Industrial e Fincantieri.Con la Libia si punta a riattivare la costruzione dell’Autostrada della pace risalente all’accordo siglato tra Silvio Berlusconi e Muammar Gheddafi nel 2008, riporta l’Huffingtonpost.

libia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libia