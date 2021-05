https://it.sputniknews.com/20210531/per-crisanti-le-prime-riaperture-un-rischio-inutile-11527593.html

Per Crisanti le prime riaperture "un rischio inutile"

Per il noto virologo non bastano i dati diffusi quotidianamente dal ministero della Salute: "Non abbiamo certezza sulla situazione dei contagi". 31.05.2021, Sputnik Italia

In un'intervista concessa a La Stampa, il professore Andrea Crisanti ha commentato i risultati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del Covid in Italia, invitando a non lasciarsi andare a facili entusiasmi e a tenere alta la guardia, in base al rischio delle varianti e all'incognita della durata dell'immunità.Per il virologo, il maggior rischio proviene al momento dalla variante indiana del coronavirus.Crisanti invita a prendere con le pinze i dati, innegabilmente positivi, sul numero delle vittime, ai minimi dallo scorso ottobre.Crisanti esprime dubbi e scetticismo sul monitoraggio delle varianti, così come sul numero dei nuovi contagi, su cui "non abbiamo la certezza".In precedenza Crisanti aveva criticato la fretta per le riaperture ed aveva sostenuto la necessità di non revocare il coprifuoco.

