Nato e Ue in disparte nello scandalo sorveglianza della Danimarca su Angela Merkel

"Sono a conoscenza di questi rapporti. So che i Paesi coinvolti in questa situazione stanno cercando di stabilire i fatti e di discuterli. La Nato, come organizzazione, non è coinvolta in questo processo. Quindi la Nato non può impegnarsi nella partecipazione alla risoluzione di questi problemi. Spero che questi specifici alleati possano sedersi al tavolo dei negoziati e cercare di stabilire i fatti e risolverli", ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles prima della riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa alleati.