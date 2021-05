https://it.sputniknews.com/20210531/morto-dopo-aver-ricevuto-prima-dose-di-vaccino-sporta-denuncia-in-lombardia-11531581.html

Poche ore dopo aver ricevuto la prima dose del siero anti-Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech, l'ingegnere 52enne Giorgio Paganelli di Erba, centro della Brianza, è deceduto in casa. Suo fratello, l'avvocato Luigi Paganelli residente a Lissone, non si è capacitato della scomparsa prematura ed ha raccontato questa tragica vicenda sui social.Luigi ha sottolineato che suo fratello stava bene e non soffriva di patologie, per questo motivo ha deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri di Costa Masnaga che, "su ordine del magistrato di turno", il giorno successivo hanno seguito "il trasferimento della salma all'obitorio di Lecco" per l'autopsia.Il fratello della vittima ha premesso che le sue azioni sono motivate puramente dalla volontà di far luce sulle cause del decesso.Secondo gli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, in Italia 34.073.292 sono le dosi di vaccino somministrate, mentre il numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è pari a 11.710.952 (19,76 % della popolazione).

