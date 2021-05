https://it.sputniknews.com/20210531/mascherine-vaia-via-gia-da-oggi-se-e-sicuro-11529553.html

Mascherine, Vaia: "Via già da oggi se è sicuro"

In contrasto con le affermazioni di altri esponenti, ma comunque rassicuranti per il futuro dell'Italia, che vede ottimi progressi per la fuoriuscita dalla... 31.05.2021, Sputnik Italia

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore dell'Istituto Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia ha affermato che sarebbe già possibile dire addio alle mascherine, senza dover aspettare luglio o agosto.Via le mascherine anche adesso, se l'ambiente in cui ci si trova è sicuro. [...] Il momento giusto non è né luglio, né agosto, bensì quando si crea la cosiddetta "bolla negativa", un ambiente in cui si è tutti vaccinati, oppure all’aperto o ancora in stanze arieggiate in cui è rispettato il giusto distanziamento", ha ribadito l'esperto.Parole che si scontrano con le affermazioni del ministro Speranza e del sottosegretario alla Salute Sileri. Quest'ultimo, infatti, ritiene che sia molto ponderato far rimuovere la mascherina soltanto quando metà della popolazione sarà vaccinata (sul modello di Stati Uniti e Regno Unito), mentre per Speranza "non bisogna avere fretta", e conviene aspettare il consiglio degli espertiSulla stessa scia, Vaia ha detto che l'Italia sarebbe anche pronta per un passaggio totale alla zona bianca, con la premessa che tutti continuino a mantenere una corretta condotta e rispettare le direttive già in atto, dal momento che il virus è ancora in circolazione.

