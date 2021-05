https://it.sputniknews.com/20210531/mario-draghi-incontra-premier-libico-dabaiba-a-palazzo-chigi-libia-deve-tutelare-diritti-migranti-11534353.html

Mario Draghi incontra premier libico Dabaiba a Palazzo Chigi: Libia deve tutelare diritti migranti

Mario Draghi incontra premier libico Dabaiba a Palazzo Chigi: Libia deve tutelare diritti migranti

Incontro al vertice tra Italia e Libia quest'oggi a Roma, dove gli incontri succedutisi tutta lungo l'intera giornata hanno riguardato in particolare i... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T18:04+0200

2021-05-31T18:04+0200

2021-05-31T18:04+0200

libia

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/10377890_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_df1d9cae258db9076a3715a7a6cf9835.jpg

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha incontrato da poco il primo ministro del governo di Unità nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba.Draghi ha evidenziato come il Paese nordafricano si trova in un punto delicato della sua storia, dovendo approvare leggi fondamentali per la sua esistenza:Rispetto dei diritti umaniDraghi non ha sorvolato un passaggio sui diritti umani dei migranti presenti sul territorio libico.L’Italia fa la sua parte, ma in presenza del premier libico, Draghi chiede anche all’Unione Europea di fare la sua parte e dalla quale si attende una “azione determinata e rapida”, ed è per questo che “al Consiglio Europeo di giugno, su proposta italiana, la migrazione tornerà al centro dell’attenzione politica”.Il piatto forte, gli accordi economiciPrima di incontrare il presidente del Consiglio Draghi, il premier libico aveva partecipato al business forum organizzato dal Ministero degli Esteri italiano, allo scopo di riattivare i canali economici con la nuova Libia da costruire.Anche Draghi ha parlato con il primo ministro Abdelhamid Dabaiba degli accordi economici precedenti la crisi politica.Costruzione di ospedali in LibiaDraghi ha promesso la costruzione di ospedali in Libia, ed ha parlato della lotta alla pandemia nel paese nordafricano.

1

libia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libia, mario draghi