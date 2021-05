https://it.sputniknews.com/20210531/macron-bacchetta-gli-usa-inaccettabile-spionaggio-dei-politici-europei-11535681.html

Macron bacchetta gli Usa: "inaccettabile" spionaggio dei politici europei

Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato le notizie riportate sui media sullo spionaggio statunitense con l'aiuto della Danimarca dei politici... 31.05.2021, Sputnik Italia

Secondo l'inquilino dell'Eliseo, non dovrebbe esserci spazio per sospetti tra alleati, quindi Parigi si aspetta spiegazioni dai partner di Washington e Copenaghen. Il fatto del monitoraggio speciale statunitense dei politici europei è molto grave, le informazioni rilevanti devono essere verificate, ha affermato questa mattina Clement Bon, segretario di Stato al ministero degli Esteri francese.Come riportato in precedenza dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, la National Security Agency (Nsa), con l'aiuto della Danimarca, tra il 2012 e 2014 ha seguito da vicino diversi politici europei, in particolare la cancelliera tedesca Angela Merkel, l'allora ministro degli Esteri (attualmente presidente della Germania ) Frank -Walter Steinmeier e il candidato alla carica di cancelliere del Partito Socialdemocratico tedesco Peer Steinbrück.Secondo la pubblicazione, il governo danese è stato informato della cooperazione con gli americani più tardi a partire dal 2015. Uno speciale rapporto riservato è stato fornito alle autorità in relazione alle informazioni rilasciate dall'ex ufficiale della NSA Edward Snowden. Indicava che i servizi segreti danesi assistevano gli Stati Uniti nello spiare i principali politici in Svezia, Norvegia, Olanda, Francia e Germania.

