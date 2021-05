https://it.sputniknews.com/20210531/litalia-non-ha-mai-abbandonato-la-libia-possiamo-contare-su-un-paese-unito-di-maio-11528078.html

L'Italia non ha mai abbandonato la Libia, possiamo contare su un Paese unito - Di Maio

Il ministro Di Maio ha organizzato un importante forum economico per consentire alla Libia di rinsaldare i rapporti commerciali con le imprese italiane. 31.05.2021, Sputnik Italia

Ora “possiamo contare su una Libia nuova e unita, grazie agli sforzi del Governo di Unità Nazionale le nostre imprese guardano al paese nordafricano con rinnovata fiducia”, lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, partecipando al business forum sul futuro della Libia organizzato a Roma, a cui partecipa anche il premier libico Abdelhamid Dabaiba.Luigi Di Maio ha anche sottolineato che l'Italia "non ha mai abbandonato la Libia, nemmeno nei momenti più difficili". La collaborazione tra i due Paesi, dice il ministro Esteri italiano, è andata avanti anche durante il 2020.“La stabilizzazione (della Libia, ndr) è a un momento cruciale, la pace ha ricevuto un nuovo impulso e il Governo di Unità Nazionale è l'interlocutore rappresentativo di tutto il Paese con il quale vogliamo e possiamo pianificare investimenti in tutto il territorio libico”, ha affermato Di Maio prospettando il ruolo che l’Italia vuol ritagliarsi nella ‘nuova Libia’.“Le aziende italiane presenti in Libia rappresentano le eccellenze del nostro sistema produttivo. Vogliamo continuare a mettere a servizio le nostre capacità e competenze per rafforzare e migliorare le infrastrutture, i trasporti e l’approvvigionamento energetico in Libia”, ha detto il ministro degli Esteri spiegando in che modo l’industria italiana potrà supportare la ripresa e la rinascita della Libia.Alle ore 15 è atteso l’incontro del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con il primo ministro del governo di Unità nazionale della Libia. Draghi accoglierà Dabaiba a Palazzo Chigi.

