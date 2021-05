https://it.sputniknews.com/20210531/limpegno-italiano-per-gli-ospedali-libici-formazione-a-distanza-per-medici-e-infermieri-11535519.html

L'impegno italiano per gli ospedali libici: "Formazione a distanza per medici e infermieri"

Presentato nel giorno della visita del premier libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibah a Roma il progetto dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in collaborazione con l'Oms per la formazione a distanza del personale sanitario di otto ospedali libici.

“L'Italia rimane a fianco della Libia e la sostiene in questa transizione complessa". Lo ha detto oggi il premier italiano Mario Draghi dopo il faccia a faccia, a Palazzo Chigi, con l’omologo libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. Una visita, quella del premier di Tripoli a Roma, che contribuisce a rinsaldare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi. Tante le aree di collaborazione: dall’immigrazione, alle infrastrutture, alle rinnovabili, passando per la lotta al Covid. “L'Italia – ha detto Draghi, citato da RaiNews24 - si impegnerà nella costruzione di ospedali in Libia e nell'invio di personale sanitario, oltre a ricevere decine di bambini malati di cancro”. “Si tratta di una cooperazione sanitaria di ampie dimensioni", ha annunciato il premier. Il progetto è nato un anno fa per sostenere la formazione del personale sanitario del Paese nordafricano. Inizialmente medici e infermieri sarebbero dovuti arrivare a Roma per seguire i corsi. Ma l’arrivo della pandemia ha rivoluzionato i piani. E così l’ospedale della Santa Sede ha deciso di trasferire i corsi su una piattaforma online di formazione a distanza, Medtraining. La formazione in presenza riprenderà il prima possibile, non appena il Covid lo consentirà. Nel frattempo, dalla scorsa settimana sono iniziati i corsi in specialità come la terapia intensiva, la neonatologia, l’ematologia, la cardiologia e la cardiochirurgia, a cui si aggiungeranno l’onco-ematologia, medicina palliativa e il supporto psicosociale. Le lezioni si svolgono in cinque lingue - italiano, inglese, arabo, francese e spagnolo – e potranno essere quindi facilmente replicate in altre aree di crisi. “Il progetto – ha chiarito la delegata dell’Oms - è il seguito di una fruttuosa collaborazione con il Bambino Gesù in Siria. Siamo felici che gli specialisti di fama internazionale del Bambino Gesù si siano nuovamente offerti di intervenire nella formazione di medici e infermieri in Libia”. L'obiettivo, ha concluso quindi Sereni, è quello di “assicurare un aiuto concreto e fattivo a un Paese che sta faticosamente uscendo da una crisi decennale”. “La Farnesina, - ha fatto sapere la vice ministro - già nel 2019, ha avviato una collaborazione con questo ospedale per un programma di emergenza umanitaria, che prevede la cura specialistica di 14 pazienti pediatrici affetti da patologie onco-ematologiche provenienti da Bengasi”. Un progetto che si è allargato proprio ad inizio maggio, consentendo di prendere in cura altri 25 piccoli pazienti.

