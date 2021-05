https://it.sputniknews.com/20210531/licenziamenti-salvini-prorogare-lo-stop-ne-parlero-con-letta-11521026.html

Licenziamenti, Salvini: "Prorogare lo stop, ne parlerò con Letta"

Lo scorso mese, era stato annunciato che il blocco sui licenziamenti non sarebbe stato prorogato e sarebbe terminato come previsto a fine giugno. Pronto al... 31.05.2021, Sputnik Italia

Intervistato dal Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato del tanto discusso blocco dei licenziamenti, in vigore fino al 31 giugno, schierandosi a sostegno di una proroga della misura.Anche sulla questione dei referendum sulla giustizia, il leader leghista si è dichiarato ottimista e molto a sostegno, ritenendoli "un aiuto al ministro Cartabia e al governo", un metodo efficace per ripristinare l'efficienza dei tribunali, nonostante alcune forti opposizioni. Per Salvini, in Italia è inoltre giunto il momento di creare intesa e unione tra i vari partiti, soprattutto per migliorare efficacia e velocità, criticando invece la scelta di alcuni, come Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, di istituire nuovi partiti politici.

