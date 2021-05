https://it.sputniknews.com/20210531/lavrov-russia-non-lascera-senza-risposta-i-nuovi-passi-ostili-della-ue-11526355.html

Lavrov: Russia non lascerà senza risposta i nuovi passi ostili della Ue

Lavrov: Russia non lascerà senza risposta i nuovi passi ostili della Ue

La Russia non lascerà senza risposta i nuovi passi ostili contro Mosca in preparazione nell'Unione Europea, ha affermato oggi il ministro degli Esteri Sergey... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T13:34+0200

2021-05-31T13:34+0200

2021-05-31T13:34+0200

diplomazia internazionale

occidente

unione europea

sergey lavrov

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/837/92/8379261_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_5fc3a41ee5d311b6b6a04f9aaf2886d6.jpg

Intervenendo ad una conferenza sulle relazioni Russia-UE, il capo della diplomazia russa ha sottolineato che molti politici in Europa capiscono effettivamente che la politica di confronto è controproducente. In precedenza Lavrov aveva sostenuto che Bruxelles continua a rafforzare la sua politica di contenimento di Mosca e ha avvertito che la Russia avrebbe continuato a reagire a tutte le mosse ostili in modo duro ma proporzionato. Ha inoltre osservato che la Russia rimane interessata a cooperare con la Ue e i suoi Stati membri "in uno spirito di pragmatismo e rispetto reciproco, in conformità con le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale".Le relazioni tra Russia e Paesi occidentali hanno iniziato a peggiorare gradualmente dopo il colpo di stato del 2014 in Ucraina promosso dagli Stati Uniti, a seguito del quale è stato rovesciato un governo democraticamente eletto. La conferenza sulle relazioni Russia-Ue è stata organizzata dall'Ambasciata portoghese a Mosca, dalla delegazione della Ue in Russia e dal Consiglio russo per le relazioni internazionali.

https://it.sputniknews.com/20210401/lavrov-lunica-cosa-rimasta-da-legami-russia-ue-e-un-documento-base-su-commercio-e-investimenti-10353532.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomazia internazionale, occidente, unione europea, sergey lavrov, russia