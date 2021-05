https://it.sputniknews.com/20210531/lavrov-ribadisce-disponibilita-russia-a-dialogo-paritario-con-la-ue-11537946.html

Lavrov ribadisce disponibilità Russia a dialogo "paritario" con la Ue

Lavrov ribadisce disponibilità Russia a dialogo "paritario" con la Ue

La Russia ha ripetutamente espresso la disponibilità a relazionarsi in modo costruttivo con l'Unione Europea, ha detto oggi il ministro degli Esteri russo... 31.05.2021, Sputnik Italia

Il capo della diplomazia di Mosca ha osservato che, nonostante l'attuale crisi, c'erano diverse aree in cui la cooperazione Mosca-Bruxelles era molto rilevante, tra cui sanità, energia, scienza e tecnologia, nonché il cambiamento climatico.Il diplomatico ha inoltre osservato che per migliorare le relazioni, i vantaggi comparativi della convivenza in un continente, che è il motore della crescita economica globale, dovrebbero essere sfruttati al massimo.La conferenza è iniziata all'inizio della giornata, con Lavrov che ha partecipato alla sua cerimonia di apertura insieme al capo della diplomazia portoghese, Augusto Santos Silva, attualmente in visita a Mosca.Durante l'incontro bilaterale con il diplomatico portoghese, Lavrov ha osservato che la visita aveva una dimensione multilaterale, dal momento che avveniva in un momento in cui il Portogallo detiene la presidenza dell'Unione Europea.In precedenza durante la conferenza Lavrov aveva evidenziato che la Russia avrebbe reagito specularmente e in modo proporzionati ai passi ostili in preparazione della Ue contro Mosca.Le relazioni tra Russia e Paesi occidentali hanno iniziato a peggiorare gradualmente dopo il colpo di stato del 2014 in Ucraina promosso dagli Stati Uniti, a seguito del quale è stato rovesciato un governo democraticamente eletto.

