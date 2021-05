https://it.sputniknews.com/20210531/italia-in-zona-bianca-e-zona-gialla-ecco-le-regioni-che-passano-e-quelle-che-restano-11521139.html

Italia sempre più liberata dalla morsa stringente delle norme anti-Covid. Da lunedì 31 maggio le prime tre Regioni italiane transitano in zona bianca. Ma non... 31.05.2021

Come ogni lunedì, è il momento in Italia di fare i conti con il passaggio di zona. Le Regioni cambiano il loro colore “epidemiologico” per adeguarsi alla curva del contagio.Per nostra fortuna i casi di contagio decrescono come mostrano gli ultimi dati, e consentono già da tempo un alleggerimento delle misure di contenimento. Così il governo ha previsto per i cittadini un piano di allentamento delle misure che da oggi libera maggiormente gli italiani da certi vincoli.In particolare il Friuli Venezia Giulia, il Molise e la Sardegna, transitano in zona bianca. E se per la Sardegna è un piacevole ritorno, per le altre due è una prima assoluta. Ma cosa si può fare in zona bianca?Cosa prevede la zona bianca?Restano anche le regole di base come lavarsi le mani ed evitare i contatti ravvicinati con altre persone, evitare di darsi la mano preferendo altre forme di saluto.Per quanto riguarda le attività commerciali, invece, possono riaprire tutte con eccezione delle discoteche. In zona bianca, poi, viene abolito anche il coprifuoco e si potrà restare fuori casa anche oltre l’alba.Le zone gialle, presto un ricordoNelle prossime settimane ulteriori Regioni transiteranno in zona bianca, lasciando la zona gialla che resterà solo un ricordo pre-estivo:Per entrare in zona bianca, lo ricordiamo, è necessario che il contagio non sia superiore ai 50 casi ogni 100 mila abitanti.

