Irruzione soldati Nato in azienda agricola, per presidente Bulgaria "situazione inaccettabile"

Il presidente bulgaro Rumen Radev ha definito inaccettabile l'incidente nel villaggio di Cheshnegirovo durante le esercitazioni della Nato. 31.05.2021, Sputnik Italia

Oggi in relazione all'incidente il presidente bulgaro ha incontrato il ministro della Difesa Georgi Panayotov. Radev ha anche detto di aspettarsi un'inchiesta di quanto accaduto per scoprire eventuali responsabili. Il ministro della Difesa Georgi Panayotov, a sua volta, ha assicurato che continuerà le discussioni con la parte americana per chiarire la vicenda.Ricordiamo che lo scorso venerdì si è saputo che l'11 maggio, per errore, i soldati che prendevano parte alle manovre hanno fatto irruzione in una ditta agricola per la produzione d'olio di semi di girasole. Le esercitazioni prevedevano l'atterraggio su una base aerea abbandonata situata non lontana dall'azienda. Alle manovre hanno partecipato i militari bulgari, americani e italiani. Secondo quanto riferito dai lavoratori, all'interno della fabbrica hanno notato soldati americani armati.

