https://it.sputniknews.com/20210531/intelligence-danese-ha-aiutato-la-nsa-statunitense-a-spiare-i-leader-europei---sddeutsche-zeitung-11519282.html

Intelligence danese ha aiutato la NSA statunitense a spiare i leader europei - Süddeutsche Zeitung

Intelligence danese ha aiutato la NSA statunitense a spiare i leader europei - Süddeutsche Zeitung

Lo scandalo della NSA è iniziato nel 2013 quando i media tedeschi hanno pubblicato le rivelazioni dell'ex agente della CIA Edward Snowden. Da allora, si è... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T07:47+0200

2021-05-31T07:47+0200

2021-05-31T07:47+0200

spionaggio americano

nsa

edward snowden

germania

europa

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/30/23/302391_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_739dc1a8fdb16700d1275385abae939d.jpg

L'agenzia di intelligence danese ha aiutato l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (NSA) a spiare i politici europei nel 2013, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente Frank-Walter Steinmeier, ha riferito domenica il quotidiano Süddeutsche Zeitung. Tra coloro che furono presi di mira dalle misure di intercettazione c'era anche Peer Steinbruck, il candidato cancelliere del partito socialista di centro-sinistra tedesco (SPD) all'epoca. Parlando con i membri tedeschi del team di ricerca, Steinbruck ha riferito, pur riconoscendo che le agenzie di intelligence funzionanti sono vitali per gli stati occidentali, che il fatto che le autorità danesi abbiano spiato i loro alleati ha dimostrato "che stanno piuttosto facendo le cose da sole".Inoltre, Merkel e Steinmeier hanno entrambi negato di avere "alcuna consapevolezza" delle operazioni di spionaggio condotte da alti funzionari danesi.Secondo quanto riportato dai media europei, una stazione situata vicino a Copenaghen è stata fornita dai servizi segreti danesi per le intercettazioni USA. Nel 2015, il governo danese aveva appreso del ruolo dei servizi segreti del loro paese nello scandalo della NSA, secondo i rapporti. In seguito alle rivelazioni dell'ex dipendente NSA e informatore Edward Snowden, hanno iniziato a raccogliere informazioni sulla collaborazione della FE con la NSA tra il 2012 e il 2014 nel rapporto confidenziale Dunhammer, ha riferito il canale tedesco NDR. Le prove acquisite hanno dimostrato che la FE aveva aiutato la NSA a spiare i principali politici in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Francia, così come in Germania.Alla fine, il governo danese ha costretto l'intera leadership del FE a dimettersi nel 2020 dopo aver scoperto la portata della cooperazione di intelligence tra i due paesi. Edward Snowden è diventato famoso in tutto il mondo nel giugno 2013 per aver avvertito delle pratiche illegali di intercettazione della NSA, che hanno riguardato non solo cittadini stranieri e figure politiche, ma anche milioni di americani.Le autorità americane inizialmente negarono tali pratiche, ma sotto la pressione dei media e dell'opinione pubblica ammisero che tale sorveglianza era stata effettuata ed era autorizzata da organismi governativi. Di conseguenza, nel settembre 2020, un tribunale federale degli Stati Uniti ha stabilito che il programma di sorveglianza di massa era illegale.Dopo le sue enormi rivelazioni, Snowden scappò dagli Stati Uniti a Hong Kong e poi in Russia, dove rimase bloccato in un aeroporto di Mosca per più di un mese mentre gli Stati Uniti tentavano di estradarlo per affrontare un'accusa penale di spionaggio.

https://it.sputniknews.com/20150524/432709.html

https://it.sputniknews.com/20200721/il-vizietto-degli-yankee-ficcare-il-naso-nelle-elezioni-altrui-9329713.html

germania

europa

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spionaggio americano, nsa, edward snowden, germania, europa, usa