https://it.sputniknews.com/20210531/in-corea-del-sud-registrato-primo-caso-di-trombosi-dopo-vaccinazione-con-astrazeneca-11539638.html

In Corea del Sud registrato primo caso di trombosi dopo vaccinazione con AstraZeneca

In Corea del Sud registrato primo caso di trombosi dopo vaccinazione con AstraZeneca

La Corea del Sud ha confermato il primo caso nel Paese di un raro effetto collaterale di porpora trombotica trombocitopenica (PTT o sindrome di Moschcowitz) in... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T22:12+0200

2021-05-31T22:12+0200

2021-05-31T22:12+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

corea del sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384475_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bae334aa4f042d7d703b21892c50d47c.jpg

Secondo il KDCA, il PTT, che significa diminuzione delle piastrine nel sangue e formazione di coaguli di sangue, è stato confermato ad un operatore sanitario, un maschio tra i 30 e 40 anni, che è stato vaccinato il 27 aprile. Il 9 maggio, il paziente ha sviluppato un forte mal di testa ed è stato ricoverato in ospedale il 12 maggio dopo crampi muscolari. Gli è stata diagnosticata emorragia cerebrale, epilessia e trombosi venosa cerebrale. Le condizioni del paziente sono ora stabili.A marzo sono iniziate ad emergere segnalazioni di pericolose complicazioni in alcuni pazienti vaccinati con il siero anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. Da allora, alcuni Stati hanno sospeso la vaccinazione con questo vaccino. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha analizzato e ammesso un legame tra vaccinazione e complicanze trombotiche, ma ha ritenuto opportuno continuare la vaccinazione, dal momento che i benefici superano di gran lunga i rischi.Effetti collaterali simili sono stati riportati in alcuni soggetti vaccinati con il farmaco di Johnson & Johnson. Questi effetti collaterali sono stati inclusi nella descrizione dei vaccini e ai medici è stato chiesto di informare i pazienti e di invitarli a monitorare le loro condizioni dopo la vaccinazione.In Corea del Sud i due vaccini sono approvati per l'uso su pazienti di età superiore ai 18 anni, ma non sono ancora stati utilizzati per le persone sotto i 30 anni perché le autorità sanitarie hanno considerato i benefici della vaccinazione non superiori al rischio di effetti collaterali.

https://it.sputniknews.com/20210531/in-norvegia-personale-sanitario-riluttante-alla-seconda-dose-di-vaccino-dopo-stop-ad-astrazeneca-11532760.html

corea del sud

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, vaccino, corea del sud