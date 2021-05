https://it.sputniknews.com/20210531/in-california-un-bar-fa-pagare-5-dollari-in-piu-il-caffe-ai-clienti-con-le-mascherine-11516802.html

In California un bar fa pagare 5 dollari in più il caffè ai clienti con le mascherine

"Cinque dollari in più agli ordini effettuati da coloro che indossano una mascherina", proclama un poster su un bar a Mendocino, in California. Il proprietario... 31.05.2021, Sputnik Italia

Un bar californiano sfida i suoi clienti ad indossare la mascherina, minacciando di far pagare loro altri cinque dollari per pagare "il danno che hanno causato collettivamente".I cartelli esposti nelle vetrine e alla cassa del Fiddleheads Cafe pubblicizzano: "Altri cinque dollari si aggiungono agli ordini effettuati da chi indossa una mascherina". In caratteri piccoli sotto il post si aggiunge che chiunque venga sentito vantarsi di essere stato vaccinato dovrà pagare altri cinque dollari.Spiegazioni del proprietarioChris Castleman, proprietario del Mendocino's Fiddlehead Cafe, ha detto a NBC News che gli introiti derivanti da questo singolare supplemento sarebbero andati in beneficenza. Secondo lui, alcuni clienti hanno pagato questo supplemento mentre altri hanno espresso la loro sorpresa e indignazione. Ha poi ammesso ad NBC News che questo "prelievo" è in realtà una donazione facoltativa in quanto il denaro raccolto va ad enti di beneficenza che aiutano le vittime della violenza domestica.Ad aprile questo bar aveva già attirato l'attenzione dei suoi clienti con un cartello che diceva: "Getta la tua mascherina nella nostra spazzatura e ricevi il 50% di sconto sul tuo ordine".I danni subiti dal barIl caffè di Castleman ha dovuto chiudere lo scorso giugno, quando le misure restrittive in California erano molto più severe di quanto non lo siano ora. La chiusura forzata ha danneggiato le imprese, ha detto Castleman, e "chiunque indossi una mascherina è un complice".

