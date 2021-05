https://it.sputniknews.com/20210531/il-2-giugno-9-milioni-di-italiani-in-vacanza-prospettive-per-lestate-11530454.html

Il 2 giugno 9 milioni di italiani in vacanza. Prospettive per l'estate

Il 2 giugno 9 milioni di italiani in vacanza. Prospettive per l'estate

Il 2 giugno sarà la prima grande giornata di festa per gli italiani. A milioni ne approfitteranno per vivere una mini vacanza in giro per l'Italia. 31.05.2021, Sputnik Italia

I dati forniti dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, indicano che il 2 giugno, Festa della Repubblica, gli italiani che ne approfitteranno per una mini vacanza saranno circa 9 milioni. Dunque un primo assaggio di quello che sarà l’estate 2021 con meno restrizioni Covid-19 su tutto il territorio nazionale.“Inoltre c'è un +10% di italiani che hanno già prenotato, o pensano di prenotare per quest'estate: siamo al 54,5%,10 punti in più rispetto al 2020”, ha aggiunto Garavaglia.Commentando i dati epidemiologici e le aperture, il ministro leghista ha affermato: “C'è un miglioramento evidente, ma vorremmo molto di più. È un buon punto di partenza, dopodiché, va benissimo Italia su Italia, ma abbiamo bisogno di recuperare i turisti stranieri, senza i quali lo scorso anno abbiamo perso 27 miliardi” di euro.30 miliardi di euro a tavola questa estateIeri Coldiretti ha fornito alcune sue stime su quanto gli italiani e gli stranieri spenderanno tra il 2 giugno e l’estate sedendosi nei ristoranti ed agriturismi italiani.La cifra si aggira sui 30 miliardi di euro che saranno spesi in 360 mila attività commerciali che comprendono anche i bar e le pizzerie.Anche Coldiretti aveva evidenziato “il buon andamento delle presenze del weekend e le prenotazioni per la Festa della Repubblica che evidenziano la ricerca degli italiani della convivialità a tavola dopo mesi di privazioni”.Coldiretti considera “prospettive incoraggianti” tutto ciò “anche per il turismo straniero grazie all’arrivo del green pass e al netto miglioramento della situazione dei contagi”.

