Gli effetti del Covid: 1,2 milioni di fumatori in più

Gli effetti del Covid: 1,2 milioni di fumatori in più

In un solo anno, le abitudini degli italiani sono notevolmente peggiorate, complici anche le sigarette elettroniche. 31.05.2021

I dati sono forniti da uno studio di ricerca dell'Istituto superiore di Sanità in collaborazione con l'Istituto Farmacologico Mario Negri e presentato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.Dallo studio è risultato anche che il 4,7% di coloro che non hanno mai fumato è diventato fumatore ad aprile 2020 durante il primo lockdown del paese. Preoccupanti anche i dati dei giovani, tra i quali 1 su 3 adolescenti tra i 14-17 anni è entrato in contatto con il fumo di sigaretta tradizionale e il 42% con le sigarette elettroniche.In media, il numero di sigarette fumate a maggio 2021 è di 10,8 sigarette al giorno (11,4 per gli uomini, 10,1 per le donne). Sempre a maggio 2021, il 9,1% usa la sigaretta elettronica, con una media di 30 "svapate" al giorno, rispetto all'8,1% pre-lockdown.

