Funivia Stresa-Mottarone, fuori pericolo il piccolo Eitan

L'unico superstite della strage in cui ha perso tutta la sua famiglia, il piccolo Eitan di 5 anni, è fuori pericolo e lascerà la rianimazione. 31.05.2021, Sputnik Italia

italia

Dopo otto giorni di ricovero, domani il piccolo Eitan lascerà la rianimazione dell'ospedale Regina Margherita e sarà spostato in un altro reparto.L'unico superstite della tragedia piemontese è infatti fuori pericolo.Accanto a Eitan ci sono gli zii e i nonni poiché il piccolo ha perso tutto il resto della sua famiglia: sono morti il padre Amit, la madre Tal, i bisnonni e anche il fratello minore di Eitan, Tom, di soli due anni.Proprio all'abbraccio di papà Amit, 30 anni, Eitan deve la propria vita: il genitore infatti è riuscito infatti a fare scudo al suo primogenito salvandolo dalla morte che ha colto gli altri 14 passeggeri.Il piccolo intanto chiede della sua famiglia ma ci vorrà tempo per spiegargli che cosa è successo. Intanto, in sede di indagine, la dichiarazione di uno dei dipendenti dell'impianto potrebbe ribaltare la decisione del gip: secondo l'uomo infatti Gabriele Tadini, caposervizio della funivia agli arresti domiciliari, ne avrebbe chiesto la chiusura nei giorni precedenti alla tragedia.

