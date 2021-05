Funivia Mottarone, rivelazioni di un dipendente: Tadini voleva chiudere l'impianto

“Ho personalmente capito in più occasioni che il signor Tadini aveva riferito al direttore d'esercizio e al gestore dell’impianto di ogni avaria o anomalia riscontrata, e che fosse necessario fermare l’impianto", le parole di Coppi. "Ma nonostante questo, le volontà di Perocchio e Nerini erano quelle di proseguire, rimandando l'eventuale riparazione dell’anomalia [...] a quando per esempio la funivia si sarebbe fermata per la chiusura stagionale".