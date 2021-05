https://it.sputniknews.com/20210531/francia-inviera-seconda-statua-della-liberta-negli-stati-uniti-per-giorno-dellindipendenza-11528241.html

Francia invierà seconda ‘statua della libertà’ negli Stati Uniti per Giorno dell'Indipendenza

Francia invierà seconda ‘statua della libertà’ negli Stati Uniti per Giorno dell'Indipendenza

La Francia invierà una seconda Statua della Libertà agli Stati Uniti, 135 anni dopo la prima, come segno dell'impegno a rafforzare le relazioni... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T16:47+0200

2021-05-31T16:47+0200

2021-05-31T16:47+0200

diplomazia internazionale

francia

usa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/378/32/3783257_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_3875733abb36b229446589ab66e70d3d.jpg

2,83 metri contro i 93 metri dell’originale donata agli Stati Uniti dalla Francia e inaugurata nel 1886.La nuova statua è molto più piccola quindi dell'originale dell’architetto Eugène Viollet-le-Duc e dell’ingegnere Gustave Eiffel, sarà tuttavia un simbolo di continuità con il passato. Arriverà negli Stati Uniti su di una nave battente bandiera francese in un container appositamente attrezzato. Verrà quindi installata su Ellis Island a New York, affacciato sulla statua originale che si trova su Liberty Island. Sarà infine trasportata presso la residenza dell'Ambasciatore di Francia a Washington."Questa statua è un doppio simbolo - di libertà, ma anche di ospitalità", ha detto Etienne, come riferito da Du Dimanche.Secondo il quotidiano francese, la statua sarà inviata negli Stati Uniti il ​​7 giugno e arriverà giusto in tempo per il Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti (4 luglio). Rimarrà negli Stati Uniti per 10 anni.L’ambasciatore ha aggiunto che la nuova statua sarà un tributo a "tutti quelli su entrambe le sponde dell'Atlantico che hanno permesso la costruzione della Statua della Libertà e coloro che hanno combattuto per ciò che simboleggia in tutto il mondo".

1

francia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomazia internazionale, francia, usa, mondo