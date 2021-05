https://it.sputniknews.com/20210531/covid-italia-speranza-possibile-terza-vaccinazione-ma-con-i-medici-di-base-11520132.html

Covid Italia, Speranza: possibile terza vaccinazione ma con i medici di base

Le mascherine si dovranno tenere fino all'avviso degli esperti, ma il ministro si dice fiducioso che questo possa avvenire molto presto. 31.05.2021, Sputnik Italia

Il richiamo per una terza dose vaccinale sarà molto probabile, ha sostenuto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto alla trasmissione Rai 'Che Tempo Che Fa'.Se per la rimozione delle mascherine non c'è ancora una data certa, Speranza punta già a proporre di estendere il green pass anche ai paesi fuori dall'area UE, come Nord America e Giappone.

