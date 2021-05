https://it.sputniknews.com/20210531/covid-gelmini-si-va-verso-unitalia-tutta-in-zona-bianca-11535229.html

Covid, Gelmini: "Si va verso un'Italia tutta in zona bianca"

Per il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, le scelte del governo, i sacrifici degli italiani e la campagna vaccinale presto... 31.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-31T18:48+0200

coronavirus in italia

Non solo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna: presto tutta l'Italia sarà in zona bianca.Questo è l'auspicio - ma anche la certezza - del ministro Gelmini. Per la Gelmini, fondamentale da questo punto di vista la collaborazione fra le istituzioni e l'implementazione della campagna vaccinale. Per il ministro non è ancora tempo di abbassare la guardia ma, grazie alla fiducia nei vaccini, la fine dello stato di emergenza si approssima.

