Corea del Nord, Kim Jong-un non appare in pubblico da più di 3 settimane

Secondo il ministero della riunificazione sudcoreano, il leader nordcoreano Kim Jong-un non appare in pubblico da 24 giorni. 31.05.2021, Sputnik Italia

L'ultima volta che Kim è stato visto in pubblico è stata il 6 maggio, quando ha posato durante un servizio fotografico con le famiglie dei militari nordcoreani. La portavoce del ministero della riunificazione sudcoreana, tuttavia, ha rifiutato di speculare sulle cause della prolungata assenza. Non è la prima volta che Kim Jong-un scompare a lungo dai riflettori: nel 2020, ad esempio, è stato"dato per perso" per 25 giorni, dal 22 ottobre al 16 novembre; in aprile inoltre è sparito per tre settimane, saltando anche le tradizionali celebrazioni del 15 del mese in occasione della nascita del nonno e fondatore della Repubblica Democratica Popolare di Corea, Kim Il-sung (1912-1994).

kim jong-un